المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.5% لأول مرة منذ 2014

قرر البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس إدارته اليوم، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 0.5%إلى 5.5% على أساس سنوي، للمرة الأولى منذ 2014.

واتخذ المركزي الروسي هذا القرار في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق، وانتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وتداعياته على الاقتصادات، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

البنك الروسي: احتمال مزيد من الخفض في أسعار الفائدة بالمستقبل القريب

وأشار المركزي الروسي، في بيان، عقب الاجتماع إلى احتمال مزيد من الخفض في أسعار الفائدة بالمستقبل القريب، وقال: "مع تطور الوضع فإن بنك روسيا لا يستثني خفض الفائدة مجددا في الاجتماعات القادمة".

وقرار خفض الفائدة جاء وفقا لتوقعات الخبراء، حيث توقعوا قرارا مثل هذا لدعم الاقتصاد الروسي في مواجهة تداعيات انتشار كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وتوقع المركزي الروسي أن يكون معدل التضخم بحلول نهاية العام الجاري عند مستوى 4.8%- 3.8%. كما خفض المركزي توقعاته لأسعار النفط، حيث قال إن متوسط سعر برميل النفط الروسي نوع "يورالس" سيكون خلال العام الجاري عند مستوى 27 دولارا.