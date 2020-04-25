المركزي الروسي يحذر الدول من تبعات طباعة النقود وتوزيعها بلا غطاء

حذرت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيؤلينا من تداعيات صرف مساعدات مالية مباشرة للمواطنين على غرار ما قامت به بعض الدول، لدعمهم في مواجهة تبعات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" الاقتصادية.

وأضافت نابيؤلينا، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بعد اجتماع لإدارة البنك المركزي الروسي، أن طباعة النقود وتوزيعها بشكل مباشر على المواطنين سيقود إلى ارتفاع معدلات التضخم، وقالت إن "توزيع النقود بشكل مباشر سيؤدي إلى انفجار التضخم في البلاد".

وأوضحت المسؤولة الروسية، "لو تصورنا أننا، بصفتنا البنك المركزي، قمنا بطباعة النقود وتوزريعها على المواطنيين، فما الذي سينجم عن ذلك؟ أتذكر فترة التسعينات. هذا سيؤدي إلى انفجار التضخم، والأوراق النقدية التي قمنا بطباعتها وتوزيعها ستفقد قيمتها"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، ذكرت نابيؤلينا أن تقديم المساعدات المالية بشكل مباشر للسكان، يعتبر آنيا كإجراء للدعم الاجتماعي، مشيرة إلى أن الحكومة الروسية تدعم السكان والشركات المتضررة من كورونا المستجد عن طريق زيادة حجم إعانات البطالة ومنح القروض وتقديم المساعدة للشركات لتتمكن من دفع رواتب العاملين.

وكانت دول كثيرة قد أعلنت عن صرف مبالغ مالية لمواطنيها لدعم مواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار وباء كورونا المستجد.