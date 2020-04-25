حظك اليوم السبت 25-4-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز رجل برج الأسد بطبيعة قيادية، كما أنّه لديه القدرة على كيفية يتعامل مع الآخرين.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يمدك باليقظة والطاقة واليوم تساعدك نصائح المحبين وترشدك لطريق الصواب.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوقت مناسب للتواصل بنجاح مع الأحباب والأصدقاء وقد يغير ذلك تفكيرك بشكلٍ ما وتجد سعادتك اليوم معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة يسرا اللوزي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أغسطس.