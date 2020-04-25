ارتفاع إجمالي المصابين بـ كورونا في جنوب أفريقيا إلى 3 آلاف و953

ارتفع عدد المصابين بوباء كورونا المستجد (كوفيد 19) في جمهورية جنوب أفريقيا إلى 3 آلاف و 953 حالة مؤكدة، بينما بلغت حالات الوفاة 57 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، في بيان، اليوم، أنه تم تسجيل ألف و473 حالة شفاء منذ ظهور هذا الوباء داخل البلاد يوم 05 مارس الماضي.

وتعدّ جنوب أفريقيا أكثر دولة من حيث عدد حالات الإصابة في القارة الأفريقية حتى الآن.

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، قال في وقت سابق، إن البلاد في حالة "كارثة وطنية"، مضيفا في كلمة وجهها للشعب، إن تفشي الوباء قد يكون له أثر كبير "وربما طويل الأمد" على الاقتصاد الواهن الذي يعاني بالفعل من الركود.