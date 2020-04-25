تعبيرات احترافية وضحكة طبيعية.. لغة جسد صلاح في إعلان "الكرة الشراب"

إعلان جديد طرحته إحدى شركات الاتصالات تزامنا مع شهر رمضان الكريم، الإعلان جاء من غناء الفنانة شيرين عبدالوهاب "عزوتنا ملايين"، ظهر خلاله عدد من الفنانين في أثناء اتباعهم الإجراءات الاحترازية والتزامهم المنازل، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

على رأس هؤلاء النجوم جاء اللاعب محمد صلاح جناح المنتخب المصري وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، والذي ظهر خلال الإعلان وهو يلعب مع ابنته "مكة" داخل منزلهما والحديقة الملحقة به، بتعبيرات جديدة وهو يصنع كرة من الجوارب، ثم يركلها داخل سلة مهملات.

أداء صلاح في الإعلان كان رائعا وأكثر من ممتاز، حسب ما قال محمد حسن خبير لغة الجسد، لافتًا إلى أنه استطاع من خلال خفة ظله وحركاته الطبيعية أن يخطف قلوب المشاهدين.

وأضاف "حسن" لـ"الوطن"، أن الفرعون المصري تمكن من إعطاء كل تعبير حقه، دون مبالغة فيه أو إهمال له، كما أن حالة السعادة بالعمل ظهرت على أدائه، وهو ما تجسد واضحًا في المشاهد التي جمعته بابنته.

وأشار إلى أن الابتسامة على وجهة، كانت رسالة طمأنينة للشعب المصري بأن كل شيء سيكون على ما يرام، حيث إنها كانت طبيبعة تماما، موشحًا أن هناك عوامل تكشف زيف الابتسامة، وهو ما لم يظهر على "أبو مكة".

وأوضح أن مثل تلك العوامل هي اتساع الفم للجنب، وظهور الأسنان وارتفاع الوجنتين فضلًا عن ظهور كرمشة على جوانب العينين، وهو ما توافر في ابتسامة "صلاح" في الإعلان، لذا خطفت قلوب المشاهدين.

وأثنى خبير لغة الجيد، على اندماج صلاح مع غنائه للكلمات في آخر الفيديو، والتأثر الذي ظهر عليه، وإنه لا يبتسم في ذلك الجزء، يعكس مهارة عالية، قد تكون مكتسبه من الإعلانات العالمية التي يقوم بتمثيلها.

وأردف أنه لم تكن لغة جسده صادقة فحسب، بل أيضًا حركة ركل الكرة الشراب داخل سلة، تعد ذكاء كبيرا منه، لأنها دعوة صريحة منه للتقليد، ستجعل من يقتدون به يقلدونها، وهو نجاح للإعلان، وسيعود بالنفع على الشركة المنتجة.

الإعلان ضم كوكبة من النجوم، مثل اللاعب محمد صلاح والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، والمغني أمير عيد، والفنانة منى زكي، وآخرين.