هيئة الدواء الأمريكية: لا يوجد ترخيص لأي دواء لعلاج كورونا

قال مفوض هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ستيفن هان، مساء أمس الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة حول وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، إنه لا يوجد ترخيص لأي دواء لعلاج كورونا، وإن الهيئات الوصية تقوم بعدة اختبارات لاستخدام الأجسام المضادة ضد كورونا، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

من جهته، ذكر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن العالم سيرى قريبا تراجعا كبيرا لوباء كورونا المستجد، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، إنه وقع على حزمة مساعدات بمقدار 320 مليار دولار للعمالة.

ووقع ترامب، على تشريع ينص على حزمة مساعدات جديدة لمكافحة كورونا المستجد بقيمة نحو 500 مليار دولار ليصبح قانونا، في أحدث جهد من قبل الحكومة الفيدرالية لتحفيز الاقتصاد المتعثر والمستشفيات المثقلة.

وهذا التشريع هو رابع مشروع قانون لتخفيف آثار تفشي كورونا المستجد يقره الكونجرس.

وقال مكتب الميزانية التابع للكونجرس: قدم الكونجرس ما لا يقل عن 2.4 تريليون دولار لأعمال الإغاثة والفحص والعلاج والمدفوعات المباشرة للأفراد والعاطلين عن العمل.

وتضمن أحدث مشروع قانون أكثر من 300 مليار دولار لبرنامج حماية الرواتب الذي يمنح الشركات الصغيرة قروضا يمكن شطبها إذا استخدمتها لدفع الأجور والمزايا والإيجارات والمرافق، و60 مليار دولار لقروض ومنح المساعدة في حالات الكوارث لإدارة المشروعات الصغيرة. كما شمل أيضا منحا بقيمة 75 مليار دولار للمستشفيات، و25 مليار دولار لتحسين فحوص الكشف عن كورونا المستجد.

وحذرت الشركة الأمريكية المنتجة لمطهر "ديتول"، من استخدام المنتجات المطهرة داخل جسم الإنسان من خلال الحقن أو البلع أو أي طريقة أخرى تحت أي ظرف من الظروف للعلاج من كورونا المستجد.

وجاء التحذير بعدما لمّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض حول كورونا المستجد، أمس الخميس، إلى إمكانية استخدام مواد مماثلة للقضاء على الوباء بقوة مثلما تفعل المطهرات.

وتجاوزت حصيلة وفيات كورونا المستجد في الولايات المتحدة 50 ألفاً، الجمعة، وفق إحصاء جامعة "جونز هوبكنز" امريكية.

وتوفي 50 ألفا و31 شخصاً في البلاد منذ بداية الأزمة الصحيّة، فيما سجلت أكثر من 870 ألف إصابة مؤكدة.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرراً من الوباء، وشهدت وفاة 3 آلاف و176 شخصاً خلال 24 ساعة، ما يعد إحدى أكبر الحصائل اليومية حول العالم.

وواصل كورونا المستجد تسجيل المزيد من الأرقام واقترب كثيرا من عتبة الثلاثة ملايين مصاب وبفارق نحو مئتي ألف فقط عن هذا الرقم القياسي الجديد. أما الوَفيَات فقد اقتربت حصيلتها أيضا من مئتي ألف، فيما لا يزال عدد المتعافين يبعد نحو ربع مليون عن المليون.