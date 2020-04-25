دبلوماسي أمريكي سابق: "واشنطن" قد تنضم لصيغة نورماندي حول أوكرانيا

قال نائب رئيس المعهد الأمريكي للسلام، السفير الأمريكي السابق لدى أوكرانيا ويليام تايلور، أمس الجمعة، إن صيغة نورماندي يمكن توسيعها بما يتضمن مشاركة الولايات المتحدة.

وأوضح تايلور، في كلمته بمنتدى كييف الأمني الذي عقد عبر الإنترنت: "إذا لم تعمل صيغة نورماندي فهناك أشكال أخرى أو يمكنك توسيعها فيمكن أن تكون نورماندي بلس (نورماندي وحلفاءها)، وقد يساهم فيها الأمريكيون"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأشار الدبلوماسي الأمريكي السابق، إلى أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين لديهما العديد من قنوات التواصل ويمكن أن يكون ذلك مفيدا لصيغة نورماندي وحلفائها.

وصيغة نورماندي الرباعية الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا كانت قد تشكلت عام 2014 في إقليم نورماندي شمال غربي فرنسا أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي، وتبحث صيغة نورماندي تسوية الوضع في أوكرانيا، وتضم كل من روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا.