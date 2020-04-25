محمد رمضان بعد أول حلقة من "البرنس": المسلسل يحتل خريطة العالم "لسه بنسخن"

نشر الفنان محمد رمضان رسالة، عقب عرض أولى حلقات مسلسل "البرنس"، عبر حسابة الخاص على تويتر تعليقا على ردود الأفعال، قال فيها: "الحمدلله البرنس يحتل خريطة العالم من الحلقة الأولى.. الفضل لله أولا ثم للجمهور الغالي google trends لسه بنسخن ثقة في الله نجاح"

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، ونور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامي، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخي، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، وإنتاج شركة "سينرجي".