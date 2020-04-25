وفاة فني بجامعة المنصورة متاثرا بإصابته بكورونا

نعى عدد من العاملين بمستشفى جامعة المنصورة، وفاة زميلهم "ذكي فريد المواردي"، 45 عاما، الفني بالإدارة الهندسية بمستشفيات جامعة المنصورة، من قرية الخيارية مركز المنصورة ، والذى توفي، بمستشفى العزل بتمى الأمديد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ووصفوه بأنه "أول شهيد لكورونا بالجامعة".

وقال الدكتور شعراوي كمال، مدير عام مستشفيات الجامعة، في تصريح صحفي، إن "الضحية موظف بالإدارة الهندسية بالمستشفى وظهرت عليه أعراض الإصابة منذ أسبوع، وعلى الفور تم أخذ عينة دم وماسحة منه، وجاءت النتيجة إيجابية، تم بعدها نقله فى سيارة إسعاف معقمة إلى مستشفى العزل بتمى الأمديد، ولكن نتيجة إصابته بمرض مزمن فى الكبد، تدهورت حالته سريعا وأبلغتنا المستشفى بوفاته اليوم".

وتقدم مدير عام مستشفيات الجامعة، بالعزاء لأسرة الضحية، ولجميع العاملين بجامعة المنصورة، قائلا "أتقدم بخالص التعازي لأسرة الزميل وكذلك لجميع العاملين بمستشفيات جامعة المنصورة فقد فقدت جامعة المنصورة اليوم أول شهيد من أبنائها بسبب فيروس كورونا ولن تتخلى الجامعة عن واجبها تجاه أسرته، وسوف نقوم على صرف جميع مستحقاته لأسرته فورا".

يذكر أن أول إصابات ظهرت في جامعة المنصورة بفيروس كورونا كانت في قسم 11 بمستشفى الجامعة، وخرجوا جميعا من العزل، وحالتهم الصحية مستقرة.