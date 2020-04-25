"الصحة العالمية" تخصص 35 مليون دولار لمكافحة كورونا شمال غربي سوريا

تخطط منظمة الصحة العالية لتخصيص 35 مليون دولار ضمن برنامج مساعدة لغرب سوريا في مواجهة انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، بما يشمل محافظة إدلب حيث آخر جيب للفصائل المسلحة في البلاد، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية محمود ضاهر، أمس الجمعة، إن المنظمة قد أطلقت برنامجا شاملا يهدف إلى رفع الجاهزية والقدرة على الاستجابة لخطر كورونا المستجد في 8 مناطق بشمال غربي سوريا، سيشرف عليه فريق عمل مكون من 15 شخصا.

"ضاهر": توجد في شمال غربي سوريا 306 مراكز طبية عاملة

وأشار ضاهر إلى أن المنطقة تعاني نقصا في القدرات الطبية اللازمة لمواجهة الوباء، حيث لا تتوفر فيها غرف منعزلة خاصة بمصابي كورونا المستجد وأسرة في وحدات العناية المركزة ومعدات الحماية الشخصية فضلا عن الكوادر.

وأضاف ضاهر: "توجد في شمال غرب سوريا 306 مراكز طبية عاملة يديرها 57 شريكا لنا في المجال الصحي، وتتوفر فيها 203 أجهزة تنفس اصطناعي إجمالا، ويبلغ عدد الأسرة في وحدات العناية المركزة 347 سريرا بما في ذلك بالمستشفيات التي تدعمها تركيا. ولكل عشرة آلاف نسمة في شمال غرب سوريا لا يوجد سوى 8 كوادر طبية، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى للمعيار الدولي".

وكان متحدث باسم منظمة الصحة العالمية قال، لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، الاثنين الماضي، إن اختبارات الكشف عن وباء كورونا المستجد ستبدأ قريبا في مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية في محافظة إدلب، وسط خشية من أن يطال الوباء المخيمات المكتظة بالنازحين.