مصممة أزياء مسلسل "النهاية" تبارك لصناع العمل

باركت إنجي علاء، مصممة الأزياء الدرامية، صاحبة تصميم أزياء شخصيات مسلسل "النهاية"، وزوجة الفنان يوسف الشريف، لفريق عمل المسلسل عبر بيان أصدرته اليوم.

وقالت في البيان: "ألف مبروك ليوسف الشريف على النجاح ده من أول حلقة من النهاية ومش لأنه زوجي بس، إنما لأنه فنان تعب واجتهد في المسلسل وبشكر كل الكرو اللي اشتغل معايا على تصميم الأزياء والستايلنج بشكرهم على شغلهم وتعبهم وألف مبروك لكل الفنانين العظام المشاركين في العمل وألف مبروك لكل فريق العمل".

وجاء ذلك بعد أن تصدر المسلسل ترند تويتر، عقب عرض أول حلقة.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال إنجي في مجال تصميم الأزياء كان مسلسل "كفر دلهاب"، وفي مجال التأليف وكتابة السيناريو كان مسلسل بلا دليل.

ومسلسل النهاية بطولة الفنان يوسف الشريف، وعمرو عبدالجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي، ومن إخراج ياسر سامي، وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج شركة "سينرجي".