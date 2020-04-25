إغلاق أحد فروع جملة ماركت في الإسكندرية بسبب إصابة عامل بكورونا

أغلقت مديرية الصحة فى الإسكندرية، فرع راغب بكرموز فى الإسكندرية، أحد فروع سلسلة محلات جملة ماركت، لمدة 14 يوما، والزام جميع العاملين بالفرع بالعزل المنزلى وذلك عقب تأكد إصابة أحد العاملين بالفرع بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، والذى تم نقلة إلى أحد مستشفيات الحجر الصحى لتلقى الرعاية الطبية والعلاج.

وقال فرع فتح الله فى بيان صادر عنه، حرصا من شركة جملة ماركت على صحة زملائنا وعملائنا الكرام، لذا وجب التنموية على إصابة أحد زملائنا من العاملين بفرع راغب الإسكندرية فى الوردية المسائية، بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً على أن المصاب ليس له تعامل مع العملاء.

وأضاف البيان أنه تم تقديم الرعاية الطبية للمصاب من قبل الإدارة الطبية المختصة، وكتدبير وقائى تم وضع فريق العمل المختلط له فى الحجر المنزلى لمدة 14يوما، وإجراء عمليات تطهير وتعقيم مستمرة للفرع تنفيذا لتعليمات الطب الوقائي بمديرية الصحة فى الاسكندرية