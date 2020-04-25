قراء روايات الخيال العلمي في التسعينيات عن مسلسل النهاية: تجربة جريئة

منذ عرض برومو مسلسل "النهاية"، بطولة الفنان يوسف الشريف، قبل شهر رمضان، وأصبح الجمهور ينتظر الحلقة الأولى التي ستعرض في شهر رمضان، وبالفعل لم تخيب ظن المشاهدين الذين وجدوا إنتاجا مختلفا وعدم توقع للقصة ومجريات الأحداث.

واستطلعت "الوطن"، آراء اثنين من جيل الثمانينيات الذين عاصروا روايات مصرية للجيب وروايات الخيال العلمي، حول تجربة يوسف الشريف في مسلسل النهاية، حيث أكدا دعمهما لفكرة الخروج من عباءة الدراما التقليدية والتوجه إلى إنتاج دراما جديدة.

ويقول أحمد فرج، "أرى أنها تجربة جريئة من الفنان يوسف الشريف لاسيما وأن بعض الفنانين يذهبون إلى المنطقة السهلة والتي تهتم بتفاصيل عادية، فمن الممكن مشاهدة أكثر من مسلسل بنفس القصة تقريبا والتفاصيل قريبة جدا من بعضها".

وأضاف فرج لـ"الوطن": "لا يمكن أن نقول أن السبب هو التخوف من الانتاج، فأي مسلسل يحتاج إلى إنتاج ضخم للدخول في السباق الدرامي خلال شهر رمضان، ولكن مسلسل يوسف الشريف أتمنى أن يغير الفكر ويتبعه مثل هذه النوعية من المسلسلات والأفلام فلا يمكن أن تدور الدراما المصرية حول عدة أفكار يتم استنساخها كل فترة".

وتابع: "من الطبيعي أن يكون بعض المشاهدين لا يجمعون في أذهانهم فكرة المسلسل من الحلقة الأولى، فالمسلسلات الأجنبية التي تناقش فكرة الخيال العلمي والمصنفة حول هذا من المستحيل فهم الفكرة من الحلقات الأولى لأنه يعتمد على التشويق".

فيما قال محمد علاء، إنه حان الوقت لتغيير جلد الدراما ودخول هذا النوع من المسلسلات، فالكثير من الكتاب المصريين في الثمانينيات والتسعينيات ألفوا روايات وسلاسل عن الخيال العلمي وكانت ناجحة جدا.

وأضاف علاء لـ"الوطن": "للأسف الخطوة متأخرة للغاية لرؤية مسلسل مثل هذا، ولابد من تشجيعه حتى وإن أخرجنا بعض الأخطاء ولكن يجب أن نتعلم منها في الأعمال القادمة".

وتابع: "لا يمكن الحكم على مثل هذه النوعية من الأعمال من الحلقة الأولى، فعلى سبيل المثال هناك روايات خيال علمي نهايتها تكون مفتوحة واللغز الحقيقي وحله يكون في الرواية التالية من السلسلة".

واختتم علاء حديثه لـ"الوطن": "لابد من تشجيع روايات ومسلسلات الخيال العلمي في مصر وليس من الطبيعي أن تكون مكتبة الدراما المصرية مفتقرة لهذا النوع الجاذب للمشاهد بشكل قوي، وأود التأكيد على أن هناك أفلام خيال علمي مبنية على روايات ونظريات مثل رواية رحلة إلى مركز الأرض التي أنتجت مرتين الأولى في الخمسينيات من القرن الماضي والثانية في عام 2008".

مسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وإنتاج سينرجي "تامر مرسي"، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي.

وتدور أحداث المسلسل في عام 2120، حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.