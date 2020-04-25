فرح شعبي وخناقة وموقف كوميدي في الحلقة الثانية من مسلسل ولاد إمبابة

تدور أحداث الحلقة الثانية من مسلسل ولاد إمبابة، حول "زمارة" الذي يجسد دوره مصطفى أبو سريع، الذي يرغب في الغناء، فتأتيه فرصة إحياء فرح شعبي، ويقدمه شقيقه "عسلية"، سعد الصغير، لينتهي الفرح في النهاية بخناقة ويختطف الثنائي ومعهم عمرو رمزي.

ويجمع "زمارة" و"عم ظريف" بائع الكبدة، ويجسد دوره منير مكرم، موقف كوميدي، بعدما يتأخر في دفع حساب الطعام، فيدعي كذبا أن ما يأكله الزبائن هو لحم كلاب، لينصرف الزبائن من المحل في موقف ساخر.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، من خلال راقصة شهيرة معتزلة متعددة الزيجات والأبناء، وتقرر جمع شمل أولادها وأحفادها، ويلعب لطفي لبيب دور أحد أزواجها، وتجسد دور الراقصة المعتزلة فريدة سيف النصر، وأبنائها سعد الصغير ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزي.