صورة.. "البطل والإرهابي" المنسي بجوار عشماوي

نشر المخرج بيتر ميمي، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، صورة تجمع الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، بالإرهابي هشام عشماوي، خلال تواجدهما معا في صفوف الجيش، قبل فصل عشماوي عن الخدمة.

وعلق بيتر ميمي، قائلا: "ده ظابط وده ظابط.. بس واحد على العهد وواحد خان.. منسي الأسطورة".

كما نشر ميمي صورة تقارن المنسي وعشماوي في الحقيقة، بالفنانين الذين جسدوهما في مسلسل الاختيار,

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصري، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.