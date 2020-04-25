مستشفى النجيلة المركزي ينعى وفاة أمين مخازن: نحسبه من الشهداء

نشرت الصفحة الرسمية لمستشفى النجيلة المركزي، نعيا لوفاة أمين المخازن بالمستشفى، وقال المستشفى أنه يحتسب الفقيد عند الله من الشهداء، في موقف لم يفرق بين طبيب وأمين مخزن في مشاطرة الأحزان.

وكتبت المستشفي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بكل الأسى والحزن تنعى إدارة مستشفى النجيلة وجميع العاملين بها واحدا من رجال المستشفى المخلصين الأستاذ ناجي صالح فرج الجراري، أمين المخازن بالمستشفى، الذي وافته المنية، سائلين الله عز وجل له المغفرة والرحمة وأن يسكنه الفردوس الأعلى، ونحسبه عند الله من الشهداء".