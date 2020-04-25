للأسبوع السابع.. الدولار يستقر في كافة البنوك

شهد سوق الصرف، استقرارا سعريا لبيع وشراء الدولا ر مقابل الجنيه المصري، للأسبوع السابع على التوالي، في كافة البنوك ليباع بأعلى سعر في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامى، وصل إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

فيما بيع بأقل سعر له بالبنوك الحكومية كبنك مصر والأهلي المصري عند 15.78جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار دون زيادة للأسبوع السابع على التوالي.

وفى السياق ذاته استقر الريال السعودى في كافة البنوك متأثرا باستقرار الدولار للأسبوع السابع ليباع ببنك مصر بـ 4.19 جنيه مقابل 4.11 جنيه للشراء.

فيما سجلت بنوك بلوم عودة والمصرف العربى الدولى وقطر الوطنى و"hsbc"، الأعلى سعرا لشراء الريال السعودى بـ 4.17 جنيه أي بفارق 6 قروش عن كافة البنوك.