روسيا تجري أكثر من 2.7 مليون اختبار للكشف عن "كورونا"

أجرت روسيا حتى اليوم أكثر من 2.7 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد، في عموم البلاد.

وأشارت وكالة أنباء "نوفوستي"، اليوم، إلى أن عدد الاختبارات بلغ خلال الخميس الماضي 168 ألف اختبار للكشف عن إصابات المواطنين الروس بالفيروس التاجي.

وأعلنت رئيس هيئة حماية المستهلك الروسية آنا بوبوفا في وقت سابق أن القيود والتدابير الصارمة بسبب تفشي "كورونا"، يتعين أن تتواصل في روسيا لمدة أسبوعين إضافيين كحد أدنى.

وأعلن سيرجي أكسيونوف، رئيس جمهورية القرم اليوم السبت تسجيل 10 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي في القرم إلى 67 مصابا، من بينهم 37 مصابا من الذين يسكنون في القرم والباقي من الوافدين إليها.