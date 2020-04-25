مصري يحصل على 100 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف مستحقات عامل مصري بلغت 24 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي ما يزيد على 100 ألف جنيه.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوي العاملة كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة العامل المصري "محمد.أ.ح. أ" الذي يعمل بإحدى شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية ويتضرر من عدم صرف مستحقاته، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وبالمتابعة مع المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أكد أن المكتب تواصل مع مسؤولي شركة المقاولات للمطالبة بمستحقات العامل المصري، وتم الاستجابة وتحصيل مستحقات العامل.