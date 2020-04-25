خبير عسكري: الإرهاب سينتهي حين تكون سيناء عامرة بالسكان

قال اللواء أركان حرب ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن مصر فكرت بأنه لا يمكن استرداد سيناء بالقوة العسكرية فقط، ولكن بكل قوة الدولة الشاملة، موضحا أن مصر خاضت 12 يوما من الصراع السياسي في كامب ديفيد من 5 إلى 17 سبتمبر 1878، وحتى تم وضع الشروط التي تناسب مصر لإمضاء إسرائيل على معاهدة سلام.

وأضاف خلال لقاء بفضائية "extra news"، أن الإرهاب سينتهي حين تكون سيناء عامرة بالسكان، كما أن سيناء بها المياه للزراعة، والتعدين لصنع كل المعادن والمحاجر، كم بها ثروة سمكية كبيرة، حيث يوجد بها 700 كيلومتر شواطئ، إضافة إلى امتلاكها ثروة سياحية، حيث توجد سياحة ترفيهية وعلاجية ودينية وتاريخية.

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا: "لما سينا يبقى فيها مجتمعات عامرة وتدافع عن هذه الأرض هينتهي الإرهاب".

وتحتفل مصر والقوات المسلحة، اليوم السبت، الموافق 25 من أبريل بالعيد الثامن والثلاثين لتحرير سيناء، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي، لتبقى هذه الذكرى خالدة في وجدان الشعب المصري والأمة العربية.