توريد 6 آلاف 248 طن قمح بالغربية

أعلن المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، عن توريد 6248 طنا و650 كيلو قمح، حتى اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأشار عبدالجواد في بيان صحفي، إلى أن ما جرى توريده العام السابق في نفس اليوم من الموسم بلغ 1715طنا و896 كيلو، وأن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 3450 فدانا.

وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، خاصة أن هناك 90 يوما يجرى خلالها استلام القمح من المزارعين.

يذكرأنه جرى تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.

وأوضح أن المساحة المزورعة من محصول القمح في محافظة الغربية، بعد التدقيق من المنطقة الإحصائية في وزارة الزراعة تبلغ نحو140 ألفا و557 فدانا.