ضبط 5 بسوهاج وكفر الشيخ متهمين بالنصب على المواطنين في 2.2 مليون جنيه

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 10 مواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج، بقيام شخصين الأول عامل، والثاني صاحب مكتب للمقاولات والاستثمار العقاري، سبق اتهامه والحكم عليه في 10 قضايا (شيكات) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 2 مليون و555 ألف جنيه، مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال.

وبإجراء التحريات، تبين أن المشكو في حقه الثاني محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، أمكن ضبط المشكو في حقه الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم المحبوس.

كما تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من 3 مواطنين، مقيمين بمحافظة كفرالشيخ بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية، له معلومات جنائية مسجلة) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للدول العربية وإيجاد فرص عمل لهم والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 150 ألف جنيه، كمقدم لمبلغ (مائتي ألف جنيه) مقابل تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهما بها، إلا أنه لم ينفذ ما جرى الاتفاق عليه ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفرالشيخ، أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.