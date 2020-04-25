"الرقابة الصحية": تخصيص 20% من بدلات الأعضاء لـ"صندوق تحيا مصر"

قال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن مجلس إدارة الهيئة قرر تخصيص 20% من بدلات أعضاؤه لمدة ثلاثة أشهر لدعم صندوق تحيا مصر خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة.

وأوضح إسماعيل، أنه تم اتخاذ هذا القرار إيمانا بدور الهيئة في دعم الدولة لمواجهة هذه الأزمة، وأهمية تكاتف الجميع، مشيدا بدور الحكومة المصرية في تخصيص نسبة من رواتب القيادات لدعم صندوق تحيا مصر لتخفيف تداعيات أزمة فيروس كورونا والتي تأثرت بها الكثير من العمالة غير المنتظمة وأسرهم.