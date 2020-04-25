بعد زيادة الصادرات المصرية.. خبير: السبب استمرار عجلة الإنتاج

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن زيادة الصادرات المصرية مقابل تراجع الواردات، يأتي بسبب جهود الدولة في استمرار الإنتاج وتشجيع الصناعات المحلية، ويؤكد قوة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.

وقال أبو زيد، لـ"الوطن"، إن استمرار زيادة الصادرات في ظل أزمة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي تؤكد نجاح خطة الدولة في مواجهة تداعيات الأزمة، وخطوة لتنفيذ استراتيجة مصر التي تهدف للاعتماد على المنتج المحلي.

وأضاف أن قرارات الحكومة الاقتصادية ساهمت بقوة في استمرار عجلة الإنتاج في ظل الأزمة التي تسببت في ركود اقتصادي عالمي، ما أدى للحفاظ على أسواق الدولة التصديرية وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية.

وتابع أبوزيد بأنه يجب استغلال الظروف الراهنة بشكل جيد وفتح أسواق تصديرية جديدة حول العالم، وخصوصًا بعد غلق الكثير من المصانع في عدد كبير من الدول جراء تفشى فيروس كورونا، مطالبًا بالاعتماد الكلي على المنتجات الوطنية لتغطية احتياجات السوق المحلية.