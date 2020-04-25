8 مرات يوميا.. "القاهرة والناس" ترفع شعار "شوف مسلسلك في أي وقت"

تقدم قناة "القاهرة والناس"، وجبة درامية دسمة، لمشاهديها ومتابعيها عبر شاشة التليفزيون، وأيضًا عبر مناصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرض مجموعة من الأعمال الدرامية المميزة، خلال شهر رمضان الجارى.

بدأت قناة "القاهرة والناس"، عرض أعمالها الدرامية، والبرامجية ابتداءا من الخميس الماضي، حيث حرصت القناة على أن يذاع أي مسلسل عبر شاشتيها "القاهرة والناس"، و"القاهرة والناس 2" 8 مرات، ليتابع مشاهدي القناة كل الأعمال الدرامية، بحسب التوقيتات التي تناسبهم.

تعرض "القاهرة والناس" خلال شهر رمضان مسلسلات، "شاهد عيان" لحسن الرداد فى الساعة 12 منتصف الليل، و4 فجرا، و9 صباحا، و4 مساء، أما مسلسل "جمع سالم" فيعرض 1 صباحا، و5 صباحا، و10 صباحا، و5 ونصف مساء، ويعرض مسلسل "حب عمرى" لهيثم شاكر، فى 8 مساء، و2 صباحا، 6 صباحا، و11 صباحا.

أما على قناة "القاهرة والناس 2" فيعرض "شاهد عيان" فى الواحدة صباحا، والسادسة صباحا، والعاشرة صباحا، والثامنة مساء، أما مسلسل حب عمرى، فيعرض 9 مساء، و8 صباحا، و12 ظهرا، و5 ونصف مساء، فيما يعرض مسلسل "جمع سالم"، فيعرض 12 منتصف الليل، و7 صباحا، و11 صباحا، و7 مساء.