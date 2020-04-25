رؤساء الجامعات: السنوات النهائية بالتعليم الجامعي "مفصلية"

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أن امتحانات طلاب السنوات النهائية بالكليات سيتم عقدها في المواعيد التي يتم إقرارها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة، موضحين أن أداء امتحانات السنوات النهائية يتوقف عليه مستقبل الطالب المهني بعد سنوات التخرج.

وقال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إنه لا يمكن إلغاء الامتحانات النهائية بمراحل البكالوريوس أو الليسانس بالجامعات أو استبدالها بأبحاث، مشيرا إلى أنها تتعلق بتحديد مصير ومستقبل الطلاب بعد التعليم الجامعي، موضحا أن السنوات النهائية هي "فيصلية"، يتم من خلالها تحديد مستقبل المواطنين من خلال تقلدهم مراكز قانونية، سواء بالتعيين في القطاع الإداري للدولة أو الكادر الجامعي بعد انتهاء مرحلة التعليم الجامعي: "لو طالب مثلا هيتعين في النيابة..هنعينه ببحث ولا لازم يكون في درجات وتقديرات".

وأوضح عبد الباسط في تصريحات لـ"الوطن، أنه بالنسبة لسنوات النقل بالجامعات، فيستطيع الطالب تعويضها في السنوات اللاحقة، مطالبا جميع الطلاب بعدم الانسياق خلف الشائعات التي تسعى إلى إثارة البلبلة، مؤكدا أن الوزارة وبالتنسيق مع الجامعات المختلفة هدفها الأول هو المحافظة على صحة الطلاب، وكذلك مستقبلهم. و

وقال الدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، إنه لا يمكن اختزال الامتحانات النهائية بمراحل البكالوريوس أو الليسانس بالجامعات على أبحاث علمية مثل سنوات النقل، موضحا أنه لا يمكن أن يتم تخريج الطلاب من الجامعات غير مؤهلين علميا ودراسات وعمليا، لافتا إلى أن تحديد مستقبل الطلاب في السنوات النهائية واحتلالهم المناصب بعد مراحل التعليم الجامعي مرتبط بدرجات وتقديرات، قائلا: "سنوات مفصلية لمختلف الطلاب وبها يتحدد مستقبل الطلاب المهني، ولا يمكن تقييمها بناجح وراسب".

وأوضح عبدالنبي في تصريحات لـ"الوطن"، أن المجلس الأعلى للجامعات، قام بتأجيل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، لافتا إلى أنه تم تكليف الجامعات بوضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك، مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نفى صحة كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أو على منصات الإعلام المختلفة بشأن الاكتفاء بالقيام ببحث لطلاب الفرق النهائية، وإذ يؤكد على القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 18 أبريل الجاري، في جلسته رقم (699)، والتي كان من بينها أن "تؤجل الامتحانات لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات، والتي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، ويعهد للجامعات وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات تواجه هؤلاء الطلاب نتيجة تأخر موعد تخرجهم.