الحكومة تطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه اليوم

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم، أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف "المركزي" عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول، تبلغ 8.5 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني، 10.5 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.

وتستدين الحكومة، من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية، أكبر المشتريين له.

وكانت وزارة المالية المصرية، قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليا، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضا في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل، بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.

كانت وزارة المالية، أصدرت الخميس الماضي، أذون خزانة بقيمة إجمالية 20.5 مليار جنيه، مقابل إصدار أذون خزانة 357 يوم بقيمة 10.5 مليار جنيه، بمتوسط أسعار فائدة 12.23% إلى جانب إصدار أذون خزانة أجل 182 يوم بقيمة 10 مليارات جنيه، بمتوسط أسعار فائدة 12.18%.

وبلغ قيمة جملة ما جمعته الحكومة منذ بداية شهر إبريل الجاري، نحو 55 مليار جنيه، مقابل أصدار أذون خزانة اجال 364 و182 و91 و273 يوم، بمتوسط أسعار فائدة تتراوح بين 12.54%، و12.99% علي التوالي.