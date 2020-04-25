لافروف: خلافات بالاتحاد الأوروبي حول من ستحمل مسؤولية التغلب على كورونا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه خلال الأزمات يتعاظم دور كافة الدول في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن ذلك ظهر بوضوح في ظل أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف لافروف، في تصريح صحفي اليوم، حسبما أوردت وكالة أنباء " تاس" الروسية، "انظروا إلى أي جزء من العالم، ستجدون أن الدول تأخذ على عاتقها في المقام الأول تحمل المسؤولية عن ضمان سلامة مواطنيها"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وشدد لافروف، على أن الدول تحاول الاعتماد بشكل أكبر على نفسها في مكافحة انتشار الوباء، موضحا "أن الخلافات مستمرة داخل الاتحاد الأوروبي بخصوص من سيتحمل مسؤولية التغلب على هذه الأزمة".

وأشار لافروف، إلى أن الأجندة، التي روجت لها روسيا في السياسة العالمية قبل وقت طويل من انتشار الجائحة، تؤكد أهميتها في الظروف الحالية.

وأشاد لافروف، بنجاح منظمة الصحة العالمية في لعب دورها كهيئة تنسيقية في قضايا الرعاية الصحية الدولية، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال الوزير الروسي، في حديث تلفزيوني: "أعتقد أن منظمة الصحة العالمية، الملزمة بموجب ميثاقها بالعمل كهيئة رائدة ومنسقة في القضايا الصحية، تنجح بشكل كامل في تنفيذ هذا الدور. نعم، بالطبع، لا يتصف أحد بالكمال، ولا أحد مثاليا".

وأضاف وزير الخارجية، أنه لا ينبغي للمرء أن ينسى أن منظمة الصحة العالمية هي منظمة يتم تحديد وتنفيذ أنشطتها من قبل الدول الأعضاء فيها.

وأشار لافروف، إلى أنه "حتى وقت قريب، لم تجد هذه الدول أي مآخذ على المنظمة أو شكاوى أو ملاحظات".