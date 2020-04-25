تسجيل 437 وفاة جديدة في ولاية نيويورك الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، تسجيل 437 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في ولاية نيويورك، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وتخطى عدد الإصابات في ولاية ماساتشوستس الأمريكية 50 ألفا والوفيات أكثر من 2500.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في وقت سابق، اليوم، إن الولايات المتحدة تجاوزت عتبة 5 ملايين اختبار بخصوص فيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف ترامب، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "ذلك أكثر بكثير من أي دولة أخرى في العالم، في الواقع ، أكثر من جميع الدول الكبرى مجتمعة".

وأكد ترامب، أن العديد من مواقع الاختبار مفتوحة ومتاحة، مضيفا: "لا تصدقوا الأخبار المزيفة".