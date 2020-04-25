على جمعة: مصر انطلق منها تعليم العالم.. وسيدنا إداريس علم البشرية

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن سيدنا إدريس المصري كان النبي الثالث للبشرية، وكانت الأرض وقتها تفرقت ألسنة أهلها لـ72 لغة، وسيدنا إدريس أدرك أهمية تعلم اللغات، وتعلم الـ72 لغة في هذه الفترة الأولى، مما مكنه من إدراك التراكم المعرفي منذ جده الأكبر آدم لزمنه، وهو من علم الناس كيف يفكرون والمنهجية في التفكير.

وأضاف جمعة، خلال حديثه مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة "DMC" أن سيدنا إدريس هو من علم العالم، ومصر انطلق منها تعليم العالم كله وكل العالم يعي ذلك، وهو هرمس الهرامسة، وتعلم وأبدع وفكر وجرب وعلم البشرية، لأنه جزء من أجزاء تطوير العلم هو تعليم الغير والتدريس للغير.

وتابع جمعة، أن العلماء ممن تميزوا وتفوقوا لابد ونجد معرفتهم باللغات العديدة، لإطلاعهم على الناس.