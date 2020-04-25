عدد الوفيات بكورونا في العالم يتخطى عتبة الـ200 ألف

تخطى عدد الوفيات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم عتبة الـ200 ألف، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكانت الأمم المتحدة، دعت في وقت سابق اليوم السبت، إلى تسريع إنتاج لقاح لمكافحة مرض كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأشار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش إلى تأثيرات كورونا على الاقتصاد العالمي، حيث توقفت حركة النقل ما تسبب في إعاقة توزيع العلاجات ومستلزمات الوقاية من مرض الملاريا الذي يعاني منه نحو 400 ألف شخص، ويواجهون خطر الموت هذا العام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.