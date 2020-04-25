ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في إيطاليا إلى 26 ألفا و384

ارتفع عدد الوفيات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في إيطاليا إلى 26 ألفا و384، بتسجيل 415 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكانت السلطات الايطالية، أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 420 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتعتبر أدنى حصيلة يومية مسجلة في البلاد منذ 19 مارس الماضي.

وذكرت السلطات الإيطالية، أنه جرى تسجيل 3021 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 2646 حالة أمس الخميس، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.