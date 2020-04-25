انقلاب سيارة نقل محملة بالعلف على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية الزراعي"، انقلاب سيارة نقل محملة بالعلف عند نزلة كوبري قليوب في اتجاه العودة من القاهرة.

تلقى مجلس مدينة قليوب، بلاغا بانقلاب سيارة نقل محملة بالعلف على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وتسببها في إعاقة الحركة المرورية.

انتقل الدكتور كرم السويلكي نائب الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، لموقع الحادث وتبين انقلاب السيارة بنزلة كوبري قليوب وجرى الدفع بلودرين من معدات الوحدة واستعدال وسحب السيارة ورفع الحموله من الطريق بحضور المرور وقسم الشرطة وإعادة الحركة المرورسة لطبيعتها.

كما تبين أيضا وقوع حادث تصادم أخرى بين سيارتين أدى إلى تصادم إحداهما بشجرة، وجرى رفع السيارة بلودر الوحدة ولا يوجد خسائر بالأرواح.