عاجل.. ارتفاع عدد مصابي كورونا في إيطاليا لـ195 ألفا و351 حالة

ارتفع عدد الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا إلى 195 ألفا و351 حالة بعد تسجيل ألفين و357 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، مساء اليوم.

وارتفع عدد الوفيات بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا إلى 26 ألفا و384 حالة، بتسجيل 415 وفاة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت السلطات الإيطالية أعلنت، أمس، تسجيل 420 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعتبر أدنى حصيلة يومية مسجلة في البلاد منذ 19 مارس الماضي.