نيوجيرسي تسجل 249 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا 

سجلت ولاية نيوجيرسي الأميركية 249 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5863 حالة حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأعلنت الولايات المتحدة، أنها لن تشارك في إطلاق المبادرة العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الأدوية واللقاحات لفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتصف أبريل الجاري، وقف تمويل الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية، متهمًا إياها بارتكاب أخطاء تسببت في وفاة الآلاف.

وبحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، فإن الميزانية المتوقعة للعام المالي 2020-2021 هو 4.8 مليار دولار.

كانت واشنطن تدفع نحو 20% من إجمالي ميزانية الصحة العالمية، بحسب بيانات الأخيرة، بنحو 453 مليون دولار للمنظمة خلال السنة المالية 2019، في حين تساهم الصين في تمويل المنظمة بنحو 40 مليون دولار فقط.