حمدي الكنيسي عن ذكرياته على الجبهة: عبرت القناة في قارب مع "الغيطاني"

تحدث الإعلامي حمدي الكنيسي عن ذكرياته مع حرب أكتوبر المجيدة وحرب الاستنزاف.

وقال الكنيسي خلال لقائه مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن حرب الإستنزاف كانت مقدمة مهمة لحرب أكتوبر المجيدة.

وأكد الكنيسي عظمة العبور واجتياز خط بارليف المنيع وكذلك الصراع مع الأسلحة الامريكية، مشيدًا بمعركة الخداع والتمويه التي سماها بـ"معركة العقول"، حيث واجهت العقول المصرية العقول الإسرائيلية المدعمة من العقول الأمريكية.

وشدد الكنيسي على أهمية معركة تنمية سيناء بعدما تأخرت تنميتها عشرات السنين بعد تحريرها.

وأشار الكنيسي إلى انه استمع لبيان حرب أكتوبر من الإذاعة، ثم طلب الانتقال للجبهة كمراسل حربي، وحدث ذلك بالفعل صباح يوم 7 أكتوبر، لافتًا إلى أنه طلب من زوجته الانتقال لبيت والدها لسفره على الجبهة.

وعن ذكرياته في الحرب قال الكنيسي، إنه عبر القناة على قارب مطاطي ومعه جنود والأديب الراحل جمال الغيطاني، وبالفعل أول ما وصلوا أرض سيناء قبلوها.

وذكر الكنيسي أحد أشكال خطة الخداع الاستراتيجي، حينما خطف فلسطينيون بعض اليهود في النمسا، وذهبت جولدا مائير رئيسة الوزراء الاسرائيلية آنذاك للتفاوض لإطلاق سراحهم، وأن الرئيس السادات أرسل رسالة للمستشار النمساوي يطلب منه إيصال رسالة لجولدا مائير مفادها أن الخطف سيتوقف عندما يحدث السلام، وأن جولدا مائير سمعت الرسالة وأيقنت أن مصر لن تحارب.