بعد "هات التعبان".. صفحة الأهلي تشيد بـ معلول: في قلب كل أهلاوي

أشادت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بظهور لاعبها علي معلول في الحلقة الثانية من برنامج "رامز مجنون رسمي" مع الفنان رامز جلال، الذي يعرض على فضائية Mbc masr.

ونشرت صفحة النادي الأهلي، بعد تفضيله الثعبان على اللعب في نادي الزمالك، صورة مكتوب عليها علي معلول في قلب كل أهلاوي.

وقال رامز جلال مازحا لعلي معلول: "أنا ممكن أخليك تمضي للزمالك دلوقتي تحت تأثير الثعبان"، ليرد النجم التونسي قائلا: "لا هاتلي التعبان".

وتحدث معلول عن سبب رفض فكرة انتقاله للزمالك قائلا: "عشان أنا وجماهير الأهلي بيننا حب كبير".

وأكد لاعب الأهلي خلال برنامج "المقالب" الشهير عدم علمه بأي تفاصيل تخص رحيل مواطنه التونسي حمدي النقاز عن الزمالك.