"مرور الدقهلية" يوزع وجبات إفطار على السائقين بالطرق السريعة

وزعت الإدارة العامة لمرور الدقهلية، اليوم السبت، ثانى أيام شهر رمضان الكريم، وجبات إفطار على الصائمين على الطرق السريعة، برعاية اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية وبقيادة العميد ممدوح الحصى مدير الإدارة.

وانتشر كبار ضباط إدارة المرور علي الطرق الرئيسية والميادين الكبرى في المنصورة، وشارك فى التوزيع كل من العقيد إسلام رمزي، والمقدم الدكتور حاتم طه وكيلا الإدارة، والمقدم شريف شعيشع رئيس مباحث المرور، والمقدم عمرو الشربيني، رئيس وحدة القيادة، والمقدم أحمد أبو الوفا رئيس قسم التراخيص والملازم أول محمد على أبو بكر و عدد من ضباط وأفراد الإدارة.

وبدأ الضباط في التوزيع قبل أذان المغرب مباشرة على كل مداخل ومخارج الطرق السريعة بالمنصورة، ووزعوا الوجبات على السائقين والمواطنين وسط ترحيب شديد منهم، والذين قدموا التحية لرجال المرور، وتم توزيع نحو 1000وجبة و5 آلاف إمساكيه عليهم.