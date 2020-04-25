والد أصغر توأم مصاب بكورونا يبكي: تعرضت لتنمر شديد من أهل قريتي

أجهش محمد عمر، والد أصغر توأم مصابين بفيروس كورونا، بالبكاء الشديد على الهواء وهو يتحدث عن لحظة دخول أبنائه مستشفى العزل، وتابع: "نفسيتى كانت صعبة خالص وأنا داخل بيهم مستشفى العزل كنت في غاية الآسى والحزن".

وأضاف "عمر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه وعائلته تعرضوا إلى تنمر شديد من قبل أهل قريته الذين نبذوه بعدما أصيب وعائلته، وتابع: "حبي لعملي وحرصي على مساعدة الآخرين هو سبب إصابتي، ورغم ذلك تعرضت لإهانة شديدة.. كانوا ينظرون إلينا على أساس أننا مصابون بالجرب وأصحاب أمراض.. ووقتها تمنيت أن الأرض تتشق وتبلعني".

ولفت "عمر"، إلى أنه يعمل فني أشعه بمحافظة الأقصر، ونظراً لتفانيه في عمله من أجل مساعدة المرضى، أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ومن ثم نقل العدوى إلى باقي أفراد أسرته.