3 طرق لتسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا لإصدار فاتورة سليمة

أعلنت شركات توزيع الكهرباء، الـ9 على مستوى الجمهورية، 3 طرق لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء إلكترونيا، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية، والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء إلكترونيا، للحد من الاختلاط وضمان إصدار فاتورة معبرة عن الاستهلاك الفعلي، فيما يلي طرق تسجيل قراءة عدادات الكهرباء إلكترونيا:

-تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء، التابع لها المشترك.

-تحميل تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء"، التابع لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

-الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء، على 121 وإبلاغ القراءة.

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أن شركات التوزيع تعمل على حل أى مشكلة فى أسرع وقت ممكن، ومراعاة خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وتحقيقا للمشاركة الإيجابية بين قطاع الكهرباء والمواطن، لرفع مستوى الأداء، وتقديم خدمة مميزة للمشتركين، وتحقيق رضاء العميل عن الخدمات المقدمة، بأحسن جودة وفى أقل وقت ممكن.