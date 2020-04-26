عمدة قرية "الحتاتة" عن فانوس صممه مسيحي: "بنقف مع بعض في الفرح والحزن"

قال عبدالرحمن عبدالحكيم، عمدة قرية الحتاتة بالمنيا، إن تصميم أرمانيوس فوزي، فانوس هدية لمسلمي القرية، هو نتاج المحبة، التى توارثها أبناء القرية من آبائهم وأجدادهم، وهو أمر ليس بمستغرب عليهم، متابعا: "في الحزن والفرح والأعياد والمناسبات، نقف مع بعض".

وأضاف "عبدالحكيم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنهم معتادون على تهنئة الأقباط بأعيادهم منذ القدم، مؤكدا: "بنروح نحضر القداس ومش بنمشي غير لما القداس ينتهي".

وأشار عمدة القرية، إلى أن فانوس المحبة الذى صنعه أرمانيوس فوزي، يعكس المحبة والتواصل بين جميع أبناء القرية، متابعا: "المصريين نسيج واحد، واحنا جميعا تحت لافتة أنت مصري".

وفى سياق آخر وجه عمدة القرية، التحية لجيش مصر الأبيض على الدور الكبير الذي يقومون به الآن، من التصدى لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، مضيفا: "الجيش الأبيض هو الذي يتلقى ضربات كورونا الأولى".

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو هدية من السماء لإنقاذنا، واستكمال مسيرة التنمية فى البلاد، متابعا: "أوجه التحية للرئيس والجيش المصري، والشرطة المصرية".