إستايلست إعلان "قادرين": الأربعة سهلوا عليا المهمة.. وحبهم لبعض حقيقي

رباعى نجوم الأغنية المصرية والعربية فى التسعينيات حميد الشاعرى ومصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، تعاونوا في إعلان لصالح إحدى الصيدليات الشهيرة، خطفوا من خلاله قلوب المشاهدين، واستعادوا به ذكريات جيل التسعينات.

المطربون الأربعة ظهروا وهم يغنون ويمرحون معا، واستعادوا مع الجمهور ذكريات ألبوماتهم، مرتدين أزياءهم القديمة التي مر عليها سنوات طويلة.

"الإعلان كان سريعًا للغاية، ومن أخف الإعلانات التي شاركت فيها"، وفقًا لما قالت مايا حداد إستايلست إعلان الصيدليات الشهير، لافتة إلى أنه على الرغم من أن التصوير فيه تعطل بسبب الحظر الكلي في يوم شم النسيم، لكن الإعلان كان "بالبلدي قرفته حلوة".

وأضافت "مايا" لـ"الوطن" أن نجوم الإعلان الأربعة كانو لطفاء ومتعاونين، ولم يجهدوها خلال أيام التصوير، مع أنها كانت المرة الأول التي تتعاون فيها معهم، ولكن لها قصة قديمة معهم تعود لزمن التسعينات.

وأشارت مصممة ملابس الإعلان، إلى أنها كانت متيمة بالفنانين الأربعة في جيل التسعينات، وكانو المفضلين بالنسبة لها، بخاصة إيهاب توفيق، "أنا كنت مقررة هوقف شغل الفترة دي ولكن لما عرفت إن الإعلان ده بتاعهم قولت لازم أشتغله، لإنه حاجة مش بتتكرر كتير".

وأوضحت "مايا"، أنها لبنانية الأصل، ولكنها داومت على تعليق صور "بوسترات" ألبومات النجوم الأربعة على حوائط غرفتها ببلدها، "مبسوطة إن اللي كنت بسمعهم زمان جاتلي فرصة أكون أنا المسؤولة عن لبسهم".

وأكدت على أنها صممت على أن يرتدوا ملابس شبيهه لبعض، حتى توصل للناس فكرة قربهم من لبعض، وحبهم الحقيقي لصداقتهم، "كانوا بنفس الفيستات، وقليل لما تلاقي فنانين بيصوروا مع بعض بنفس اللبس، ودي رسالة بتقول إن جو الإعلان ده حقيقي مش معمول تمثيل".

وتابعت، "المخرج سهل علينا كتير.. وهما سابولي نفسهم ووثقوا فيا، وإدوني طاقة إيجابية من حبهم لبعض، والدندنة بينهم طول الوقت على الجيتار".