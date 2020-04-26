شوقي علام: صلاة العيد جائزة في المنزل.. وحدك أو مع أسرتك

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه يجوز صلاة العيد في المنزل سواء كان الشخص وحده أو مع أسرته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "إكسترا نيوز": "كل قرار يصدر مبني على دراسات ومعلمومات وأطر معينة وقد نعلمها وقد لا نعلمها، وهي أطر وقرارات صحيحة، وإذا صدر قرار في هذا الشأن بأن الاجتماع لصلاة العيد فيه خطورة بمكان وجب الامتثال ونستطيع أن نصلي صلاة العيد في بيوتنا مع أسرنا".

وتابع: "لا مانع من صلاة العيد في المنزل، ويمكن أن تصليها وحدك، والأمر فيه فسحة ومرونة، وينبغي أن نلتزم وأن نحترم هذه القرارات والشعب المصري قدير وواعٍ وتجاوز كل المحن التي كانت قبل ذلك، وهناك كانت أوقات أشد من ذلك وتجاوزها الشعب المصري بفطنته وينبغي أن ندير الأزمة إدارة حضارية وأن نظهر على قدر المسؤولية".