عبدالباسط حمودة عن خلافه مع حكيم: "اديتهمله بشياكة"

أكد الفنان عبدالباسط حمودة، أنه لم يكن بينه وبين حكيم خلاف، وذلك على خلفية ظهور حكيم في أحد البرامج، وقال للفنان شيكو، "متعملش زي الفنانين التانيين، ومفيش حد غيري"، "حكيم رجع تاني قال عبدالباسط حمودة من أحلى الأصوات اللي جابتها مصر"، لافتاً إلى أن عندما تقابل مع حكيم "اديتهمله بشياكة"، "قولتله عيب عليك لما تبقي نجم كبير، وأنا بغني قبله بسنة، وعملت 6 شرايط، قولتله لما تيجي تتكلم عن المطربين اتكلم كويس".

وأضاف "حمودة"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، أن حكيم حبيبي والكلام ده من قلبي، "وأنا أقول للتخين أنت وحش، ومبخافش وكلهم عارفين أن عبدالباسط قليل الأدب مبيسكتش، هما بيخافوا مني".

وتابع، أن حكيم عاود الظهور في برنامج آخر، واعتذر عن خطأه، مشيرا إلى أن الأغنية الشعبية التي نجحت، وكان يتمني أن يغنيها "أغنية راحوا الحبايب للفنان أحمد عدوية".

وبسؤال الدغيدي له "مين الحبايب اللي راحوا وأنت زعلان عليهم"، رد "أمي وأبويا وأخواتي"، ثم بكي وقال أن أكتر حد واحشني أمي.