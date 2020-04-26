البحرية الأمريكية تعلن ارتفاع عدد أفرادها المصابين بكورونا لـ33

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم، أن عدد البحارة المصابين بفيروس كورونا على متن المدمرة "يو إس إس كيد"، ارتفع إلى 33 فردا.

وقالت في بيان لها، إنه "تم إجلاء بحار آخر إلى الولايات المتحدة، فيما تواصل المدمرة إبحارها إلى الميناء".

وأشارت إلى أن "البحارة على متن المدمرة يرتدون أقنعة N95 والملابس الواقية".

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع جوناثان هوفمان الجمعة الماضي، أن "الفحوصات كشفت عن إصابة أحد البحارة من طاقم المدمرة بالفيروس بعد إجلائه عن السفينة"، مشيرا إلى "تشخيص مزيد من الإصابات على متنها لاحقا".

ونقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق عن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن "نتائج فحص كورونا لأكثر من 10 بحارة على متن المدمرة جاءت إيجابية".

وكانت المدمرة "كيد"، تنفذ مهمة لمكافحة تهريب المخدرات في البحر الكاريبي، قبل اكتشاف الفيروس على متنها وقرار عودتها إلى مرساها.