أديب: أحد العلماء نصح بعدم تعقيم أكياس البقالة.."التزموا بالتباعد فقط"

شدد الإعلامي عمرو أديب، على ضرورة التباعد الاجتماعي بين المواطنين، من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدًا أن كل الأدوية التي تم تجريبها لم تُسفر تجاربها عن أي نتائج إيجابية حتى الآن، فكل الأشياء غير حقيقية، وغير مأمونة العواقب، "أغسل إيدك وسيب مسافات بينك وبين الناس، دي لا هتكلف حد فلوس ولا هتتعب، ولا فيها أي شيء، أنا مش بخوف الناس وبسد نفسهم، دي الحقيقة".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، أن بعض المواطنين ما زالوا حتى الآن، يعقمون أكياس البقالة حال شرائهم أي شيء، "هذا إجراء صح مفيش فيه منه أي حاجة، بس أحد العلماء يدعى جيمي لويد سميث، عمل أبحاث على مدة بقاء كورونا على الأسطح، وقال فيها إنه لا يعقم الأكياس ولكن يغسل يده بعد تفريغ محتوياتها فقط".

وتابع: "صعب تلاقي حد في مصر ماشي من غير كيس، هما المصريين كده في إيدهم كيس ديما، العالم اللي عمل الدراسة قال طلعوا الطماطم والكوسة والخيار وكده، وبعدين يغسل إيده مش يعقم الكيس، أنا مش بقول لكم متعملوش كده، ده العالم اللي بيقول".