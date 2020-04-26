بعد شائعة وفاته.. أحمد بدير يرد على محمد لطفي: "سلمولي عليه"

رد الفنان أحمد بدير، على نشر الممثل محمد لطفي خبر وفاته، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نافيًا تلك الأنباء.

وقال بدير لـ"الوطن" ساخرًا: "ادخلوا قولوا لمحمد لطفي أحمد بدير بيسلم عليك"، وذلك بعد أن نشرت صفحة محمد لطفي الخبر، قبل أن تحذفه، ويجري إغلاقها بشكل نهائي.

وكان بدير قد نفى خبر وفاته، قائلًا لـ"الوطن" تعليقا على تلك الشائعات، إنه يتمتع بصحة جيدة، وأن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاته، لا أساس له من الصحة.

وأضاف: "الحمد لله أنا خلصت سحور.. والله إشاعة أنا كويس الحمد لله، وصحتي كويسة وبطمن الناس".