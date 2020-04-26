بعد إصابته.. نائب مدير مستشفى النجيلة يكتب روشتة نصائح لتفادي كورونا

طمأن الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة للحجر الصحي في مرسى مطروح، الذي أعلن مؤخرًا إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، الجميع على حالته الصحة، مقدمًا اعتذارًا لكل من حاول التواصل معه للاطمئنان عليه، سواء من أسرته أو زملائه في العمل، أو أي شخص حاول التحدث معه، كونه لم يستطيع الرد عليهم.

وأضاف "علام"، خلال منشور مطولا له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن عددًا من المواطنين سألوه عن الأعراض التي شعر بها، لكنه لن يسردها، كونها تختلف من شخص لآخر، كما أن استجابة الأجسام مختلفة، ولكن "هنعتمد على الدراسات اللي اتعملت على آلاف الحالات، وشفناها في الحالات اللي كانت عندنا وللأسف في نفسنا".

وأشار إلى أن أشهر الأعراض هي ارتفاع في درجات الحرارة، وثُبت ذلك في حوالي 80 لـ90% من الحالات، ودرجات الحرارة تستمر في الارتفاع لأيام، وممكن أن تختفي وتراجع الارتفاع مرة أخرى، فضلًا عن سعال جاف، وثُبت ذلك في حوالي 60% من الحالات، وكذلك آلام في الجسم بشكل كامل، وهذا ثُبت في 50% من الحالات.

وأوضح أن الإصابة من الممكن أن تبدأ بكل الأعراض معًا، أو عرض واحد أو حتى بدون أعراض، مضيفًا: "بعد كده المرحلة الثانية ضيق بالتنفس وارتفاع في معدل التنفس وده خلال أسبوع من بداية الأعراض أو أقل، حسب مناعة الشخص، وده بداية الالتهاب الرئوي، ومش بيحصل لكل الحالات، ولو محصلش فأنت خلاص بتخف، لكن لما بيحصل يبدأ يزيد بسرعة خلال يومين فقط، بيكون التهاب رئوي شديد، ويحتاج لجلسات وأكسجين وتدخلات أخرى، وبعد كده بيومين، فشل بوظائف التنفس، وبتصل للوفاة لو متحسنش".

وتابع: "ده تسلسل المرض طبقا لأخر تحديث للصين على عدد الحالات اللي عندها، وفيه إجماع على الأعراض دي باختلاف النسب بفروق طفيفة، فأي أعراض أخرى فهي نادرة جدا، وتكاد لا تحدث زي الاحتقان بالحلق والرشح واضطرابات المعدة"، مناشدًا المواطنين بالتوجه فورًا لإجراء تحاليل وأشعة حال شعوره بارتفاع درجة الحرارة وسعال، خاصة إذا كانت الحالة مخالطة بمرضى إيجابيين، أو مشتبه في إصابتهم أو بمجرد دخول الشخص مستشفى.

وواصل: "وارد جدا إنك في أي مرحله من دول تخف بدون أعراض أو بأعراض بسيطة، أو بأعراض شديدة أو حتى في مرحلة حرجة، عشان كده المخالطين لحالة إيجابية بيتقالهم يقعدوا في البيت لمدة 14 يوم، لو مظهرش أعراض فأنت كده إما كان عندك المرض بدون أعراض نهائي وخفيت، أو معندكش أصلا، إنما لو ظهر أعراض حتى لو بسيطة، درجة حرارة أو سعال، فأنت لازم يتعملك مسحة لأن كده أنت مشتبه فيه مش مخالط".

وأردف: "للأسف عشان انا مدخن على بسيط، والحمد لله بطلت لما تعبت، فالأعراض كانت شديدة شوية، وكان في التهاب رئوي، بس بدأ يخف، وحاليا ارتفاع بدرجات الحرارة متوقع، وبخف كلها أيام وأبقى سلبى، التدخين مش بيحمي"، معلقًا على صورته: "مرضتش اتصور قبل ما أعرف أضحك لأنكم عرفتونى متفائل، مينفعش تشوفونى متشائم، بيكم انتم الوباء هينتهى والله، بس ساعدوا بعض، والتزموا بتعليمات وزاره الصحة، ووعوا اللى مش فاهم".