إيرلندا تسجل 377 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأيرلندية، تسجيل 377 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات، إلى 18561، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفادت الوزارة، في بيان اليوم، بأنه جرى تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، كما يوجد 10 حالات معرضة للوفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، إلى 1063 حالة.

وكان رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار حذر يوم أمس، من أنه في حال لم يأخذ الناس الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة على محمل الجد، فيمكن تمديد فترة الإغلاق الحالية لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.