إسلام عنان: دراسة سنغافورة حول انتهاء كورونا من مصر 20 مايو غير دقيقة

أكد الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة جامعة مصر، إن الدراسة السنغافورية، التي تتوقع انتهاء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" من مصر، في 20 مايو، أعدت بطريقة إحصائية بسيطة، ولم تعتمد على بيانات وزارة الصحة، ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير، رغم أن الدراسة خرجت من جامعة عالية المستوى.

وأضاف "عنان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن زيادة أعداد الحالات المكتشفة في مصر، مُرتبط بزيادة عدد المسحات، مؤكدًا أن مصر أجرت 90 ألف اختبار لاكتشاف كورونا حتى الآن، كما أن معدل الوفاة في مصر 3 حالات لكل مليون.

وأشار محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة جامعة مصر، إلى أن أعداد المصابين التي تعلنها وزارة الصحة يوميا، يطلق عليها الحالات المشخصة، ولا تعبر تلك الأعداد عن كل الحالات المصابة في مصر، مؤكدًا أن الإمارات وألمانيا وأمريكا وغيرها من الدول المتقدمة، فحصت أكبر عدد من المواطنين، وبالتالي زادت أعداد الإصابات لديهم.